Indicados pela Prefeitura para cargos em órgãos deverão ser sabatinados pela Câmara

Os vereadores da Câmara Municipal de Goiânia aprovaram, por unanimidade, na tarde desta quarta-feira (13) uma emenda à Lei Orgânica do Município que estabelece a realização de sabatinas antes das nomeações em órgãos da administração indireta.

A proposição, apresentada pelo parlamentar Elias Vaz (PSB), teve os votos favoráveis dos 25 vereadores presentes à sessão plenária na Casa. Eram necessários 24 votos, no mínimo. A promulgação da lei cabe à Camâra, já que se trata de uma alteração no artigo 64 da Lei Orgânica municipal, não sendo necessária a sanção do prefeito Iris Rezende (PMDB).

A alteração determina que os indicados para cargos da administração indireta como agências, companhias e autarquias, sejam questionados pelos parlamentares antes de receberem o aval. Depois da sabatina, os vereadores votarão ainda se o indicado pelo Executivo municipal tem condições de assumir.