Política Indicação de Charlle Antônio à AGR terá entrave Tentativa de José Eliton de nomear ex-chefe de gabinete ao conselho da agência encontra barreiras entre aliados de Caiado na Assembleia

A tentativa de nomear o ex-chefe do Gabinete Particular do governador José Eliton (PSDB) Charlle Antônio Gomes ao cargo de conselheiro da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) encontrará barreiras na Assembleia Legislativa de Goiás. Eliton enviou ontem o projeto de lei ao Legislativo e o deputado estadual e vice-governador eleito, Lincoln...