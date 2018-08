Política Indefinição nas proporcionais

As chapas para candidatos a deputados federais e estaduais do Democratas e as legendas aliadas seguem indefinidas. Alguns dos partidos que formam a coligação, como o Pros, o PSDC, o PDT e o PSL, já declararam a intenção de formar uma chapa pura de candidatos a deputados estaduais, mas a definição final deve ficar para hoje.“O Pros tem chapa própria e pode, talvez, coligar c...