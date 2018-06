Política Incertezas sobre tabela do frete travam negócios Agronegócio fica em alerta enquanto STF não decide sobre ações que pedem suspensão da tabela do frete rodoviário; indústrias param produção e armazenagem preocupa

A falta de definições sobre o preço do frete rodoviário mantém o setor produtivo em alerta e tem impactado especialmente o agronegócio em Goiás. Há desde negociações paradas de grãos até empresas que têm evitado o movimento de cargas por conta da insegurança e do valor para transportar, que teria aumentado até 150% ao considerar o frete de retorno com a tabela da Agê...