Política Início de integração depende de sinal do ministro Sérgio Moro

Procurador-geral de Justiça de Goiás e presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais, Benedito Torres articula com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a integração de informações entre os Ministérios Públicos e as instituições estaduais federais de segurança. Em entrevista ao POPULAR, o procurador-geral também analisou o trabalho desempenh...