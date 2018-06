Política Improcedência de processo deixa a todos estarrecidos, diz defesa de ex-ministro A Segunda Turma do STF iniciou nesta tarde o julgamento da ação penal contra Gleisi, Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Kugler Rodrigues, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro

O advogado Juliano Breda, defensor do ex-ministro Paulo Bernardo, disse na tarde desta terça-feira, 19, que a ação penal contra Paulo Bernardo e Gleisi Hoffmann, senadora e presidente do PT, exibe uma "fragilidade" de provas "flagrante", durante julgamento na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Breda, as várias versões de depoimentos prestados d...