Política Imprensa internacional destaca aceite de Moro para assumir Ministério da Justiça Financial Times e BBC foram alguns dos veículos de comunicação a repercutir a proposta aceita pelo juiz federal

A decisão do juiz Sérgio Moro de aceitar o convite do presidente eleito, Jair Bolsonaro, para comandar o Ministério da Justiça continua a ser destaque na imprensa internacional. O Financial Times define Moro como o "juiz que preside a investigação do maior escândalo de corrupção" do país e traz declarações de analistas que destacam o movimento como positivo à medida qu...