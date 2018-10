A eleição de Jair Bolsonaro (PSL) como presidente do Brasil ganhou destaque na imprensa internacional. Em várias publicações o pleito brasileiro foi noticiado, quase sempre, com o tom da guinada à direita que o País deu, sem deixar de analisar o aspecto populista e o discurso controverso do ex-militar que chega ao Planalto.

Em sua capa da edição online, o francês Le Monde postou uma foto de Bolsonaro no alto da página, destacando o perfil do político, com análise sobre o que pode representar a vitória. “No Brasil, ‘Bolsonaro vai estabelecer um regime fascista’”, destacava uma das chamadas, em que a historiadora francesa Maud Chirio, analisa a ascensão do ex-militar.

O New York Times destacou que “um político de extrema-direita e populista foi eleito presidente do Brasil”, mesmo tom adotado por outra publicação dos Estados Unidos, o Washington Post. “O renegado populista de 63 anos conduziu uma onda de fúria dos eleitores à vitória, marcando a mudança mais dramática da América do Sul para a direita desde o fim das ditaduras militares”, citou o jornal da capital norte-americana.

Com ampla cobertura, o argentino Clarín trouxe várias reportagens analíticas, sobretudo pelo impacto que a eleição pode trazer à economia local. Já o El País, da Espanha, publicou uma foto icônica, com vários apoiadores de Bolsonaro comemorando e carregando um caixão vermelho com a estrela do PT.

Já publicações especializadas em finanças como o Bloomberg e o Financial Times falaram sobre o desafio que ele terá à frente de um país “que enfrenta dívidas crescentes, crescimento lento e desemprego elevado”, destacou o Bloomberg.