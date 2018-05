Política Impossível me expulsar, diz Adib Elias Prefeito de Catalão enfrenta processo ético no MDB por apoio a Ronaldo Caiado (DEM); grupo conversa também com PSD e PRB

“É praticamente impossível me expulsar”, diz o prefeito de Catalão, Adib Elias, sobre sua iminente expulsão do MDB, devido à declaração de apoio à pré-candidatura de Ronaldo Caiado (DEM), em detrimento do presidente do partido, Daniel Vilela. O pedido deve ser julgado pelo Conselho de Ética da legenda até o início de julho.Adib, assim como os prefeitos Ernesto Roller, ...