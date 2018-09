Política Importunação sexual passa a ser crime Sancionada pelo presidente em exercício, ministro Dias Toffoli, do STF, lei também aumenta pena para estupro

O presidente da República em exercício, ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), sancionou ontem a lei que torna crime a importunação sexual, com pena prevista de 1 a 5 anos de prisão. A proposta ganhou força no Legislativo após casos de homens que se masturbaram e ejacularam em mulheres dentro de transporte público ganharem repercussão.O texto sancionado p...