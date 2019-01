Política “Impacto zero”, diz Major Vitor Hugo sobre Flávio Bolsonaro Líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara Federal, deputado eleito por Goiás diz que suspeitas sobre o senador eleito e filho do presidente não afetarão articulações do governo no Congresso Nacional

Eleito deputado federal por Goiás e escolhido líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo diz que as suspeitas sobre o senador eleito e filho do presidente, Flávio Bolsonaro, todos do PSL, não terão influência na capacidade de o governo articular a aprovação de matérias importantes no Congresso, a começar pela reforma da Previdência. ...