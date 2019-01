Política Imbróglio começou na transição

O imbróglio sobre o pagamento do salário de dezembro de parte do funcionalismo - os poderes Legislativo e Judiciário receberam, assim como órgãos com receita própria do Executivo e a Secretaria de Saúde - começou ainda durante a transição de governo do tucano José Eliton para o democrata Ronaldo Caiado. No dia 26 de dezembro, Caiado, ainda na condição de governador e...