Imbassahy pede demissão

O tucano Antonio Imbassahy pediu demissão ontem do comando da Secretaria de Governo, um dia antes da convenção nacional do PSDB que decidirá os rumos do partido. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS), relator da CPI Mista da JBS, assumirá o cargo, cuidando da articulação política com o Congresso em um momento em que o governo Michel Temer enfrenta dificuldades para votar a reforma da Previdência. Os tucanos estão divididos em relação às mudanças nas aposentadorias.

Em carta de três páginas enviada a Temer, Imbassahy disse que foi um grande desafio atuar na função em um período de radicalização pós-impeachment, com uma grande fragmentação partidária, “em meio a enormes dificuldades econômicas e fiscais”. “Agora precisamos novamente do apoio do Congresso para avançar com a reforma da Previdência, garantindo sustentabilidade ao sistema em benefício das próximas gerações”, escreveu o ex-ministro, que reassumirá o mandato de deputado federal.

Na carta, Imbassahy não menciona o racha do PSDB, que hoje elegerá o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para a presidência da legenda. Alckmin deve anunciar que o partido está fora da base do governo. Fiador da entrada dos tucanos no primeiro escalão, o senador Aécio Neves (MG) já havia sugerido que Temer e os ministros acertassem as demissões individualmente até a convenção.

Para o senador Tasso Jereissati (CE), a decisão foi tardia, mas consolida a saída do PSDB da base. “Demorou demais. Mas antes tarde do que nunca. Amanhã não somos mais da base. Somos a favor das reformas, independentemente de cargos ou verbas”, disse Tasso.

Em sua carta, Imbassahy afirma que o PSDB “decidiu apoiar o governo sem contrapartida alguma, além de um compromisso programático”. Na prática, a saída dilui o impacto político da convenção do partido. “Essa questão do desembarque do governo é página virada”, disse o líder da bancada do PSDB na Câmara, Ricardo Tripoli (SP).

O ex-ministro já vinha rascunhando a carta de demissão. A entrega, porém, ocorreu por volta das 16 horas no escritório particular de Temer em São Paulo.

Baixas

Criticado por partidos do Centrão - principalmente pelo PP -, Imbassahy é o segundo tucano que pede demissão. O primeiro foi Bruno Araújo (PE), que comandava o Ministério das Cidades, e foi substituído por Alexandre Baldy. Luislinda Valois, dos Direitos Humanos, também deixará o cargo. O titular das Relações Exteriores, Aloysio Nunes Ferreira, será o único tucano que permanecerá.

Após receber o pedido de demissão de Imbassahy, Temer agradeceu ao tucano, a quem chamou de “prezado amigo”. Pressionado pela ala governista do PSDB, o presidente chegou a segurar o ministro por alguns dias, depois que, em 22 de novembro, houve o “vazamento” da informação de que Marun iria para o seu lugar. A posse do peemedebista na Secretaria de Governo chegou a ser anunciada pelo Twitter oficial do Palácio do Planalto, sem que Temer tivesse conversado com Imbassahy sobre sua saída.

“Os momentos difíceis a que você alude na carta foram enfrentados todos por mim, mas com seu apoio permanente. A sua ponderação, o seu equilíbrio e a sua firmeza foram fundamentais para que não só atravessássemos momentos delicados, mas especialmente porque o Brasil não parou. Eu, o governo e o País devemos muito a você”, afirmou o presidente.

Marun deve assumir na próxima semana depois de concluir o trabalho de relator da CPI da JBS.

Ministros

Desde a posse de Michel Temer na Presidência, no dia 12 de maio de 2016, houve doze trocas nas pastas, dentre ministros que saíram dos cargos - demitidos ou pedindo demissão- ou que foram afastados para ocupar outros postos, como Alexandre de Moraes, atualmente ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Após a divulgação de suas conversas com o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, em que chega a falar em “estancar” a investigação da Lava Jato, Romero Jucá anunciou sua saída apenas 11 dias após a posse. Ele, que ocupava a pasta de Planejamento, foi o primeiro a cair, mas segue como líder do governo no Senado.

Uma semana depois de Jucá, foi a vez do então ministro da Transparência, Fabiano Silveira, pedir demissão. O motivo foi o mesmo, gravação em que aconselha o então presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), sobre como agir em relação às investigações.

Pouco mais de um mês após a posse, em junho, Henrique Eduardo Alves pediu demissão do cargo de ministro do Turismo, também envolvido em uma gravação. As saídas incluem ainda Fábio Medina Osório, ex-advogado-geral da União; Marcelo Calero, ex-ministro da Cultura; Geddel Vieira Lima, ex-secretário de Governo; José Serra, ex-ministro das Relações Exteriores; Roberto Freire, ex-ministro da Cultura; Osmar Serraglio, ex-ministro da Justiça; e Bruno Araújo, ex-ministro das Cidades.