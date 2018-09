Política Igrejas negam ter pago advogados de Adelio de Oliveira As Testemunhas de Jeová emitiram uma nota na qual negam que Oliveira tenha feito parte da congregação

Representantes da Igreja do Evangelho Quadrangular e Testemunhas de Jeová de Montes Claros (MG) negaram estar financiando a defesa de Adelio Bispo de Oliveira, agressor do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). "Isso não existe. Não tem cabimento", disse o pastor Antonio Levi de Carvalho, superintendente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Segundo ele, não existe...