Ibope mostra ampla vantagem de Ronaldo Caiado na disputa ao governo de Goiás

A segunda rodada da pesquisa Ibope encomendada pela TV Anhanguera sobre intenções de votos a candidatos ao governo do Estado, divulgada nesta sexta-feira (21), indica o senador Ronaldo Caiado (DEM) na liderança com 47% das intenções de voto. O governador José Eliton (PSDB) aparece com 13% e o deputado federal Daniel Vilela (MDB) foi escolhido por 12% dos entrevistados. A presid...