Política Ibama será presidido por procurador da AGU Novo ministro do Meio Ambiente também informou que fusão do órgão com o Instituto Chico Mendes está descartada neste momento

O novo presidente do Ibama será o procurador da Advocacia-Geral da União (AGU), Eduardo Fortunato Bim, que já representa a procuradoria dentro do Ibama. A informação apurada pelo Broadcast/Estadão foi confirmada à reportagem pelo futuro ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Membro da Câmara Nacional de Uniformização de Entendimentos Consul...