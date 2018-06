Política Humoristas vão ao STF pedir liberdade para piadas nas eleições Marcius Melhem, Fábio Porchat e Bruno Mazzeo conversam com o ministro Alexandre de Moraes e pedem manutenção de liminar contra veto a piadas no período eleitoral

Os humoristas Marcius Melhem, Fábio Porchat e Bruno Mazzeo estiveram no Supremo Tribunal Federal (STF) na manhã de quinta-feira para tratar de liberdade de expressão, humor e eleições. A conversa aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, relator de ação que derrubou, em 2010, trecho de lei que proibia programas que “degradem e ridicularizem” c...