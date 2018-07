Política Homenagens têm mais medalhas que últimos eventos Em ano eleitoral, governador entrega mais comendas que nas edições de transferência da capital para Goiás em 2017 e 2016

A transferência da capital para a cidade de Goiás foi oficializada ontem pelo governador José Eliton (PSDB) com a entrega de 284 comendas da Ordem do Mérito Anhanguera. Em ano eleitoral, foram mais medalhas que nos dois anos anteriores: em 2017, último ano do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) comandando o evento, foram 278 homenageados; em 2016, 111.Entre os homenageado...