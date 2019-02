Política Henrique Ziller toma posse na Controladoria-Geral do Estado Ziller é funcionário de carreira do Governo Federal no cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU) e foi controlador-geral do Distrito Federal entre 2015 e 2018

O controlador-geral de Goiás, Henrique Moraes Ziller, tomou posse no cargo à frente da Controladoria-Geral do Estado. A portaria de sua cessão para o governo de Goiás foi publicada nesta sexta-feira (1º) no Diário Oficial da União. Ziller é funcionário de carreira do Governo Federal no cargo de auditor de controle externo do Tribunal de Contas da União (TCU) e foi ...