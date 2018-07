Política Henrique Meirelles diz que MDB tem condições de vencer eleição com chapa pura O emedebista disse, no entanto, que ainda é cedo para afirmar que o cenário mais provável é a escolha de um vice do mesmo partido

O pré-candidato do MDB à Presidência da República, Henrique Meirelles, afirmou, na noite desta segunda-feira, 31, que tem condições de vencer a eleição com uma chapa pura, ou seja, com um vice do mesmo partido. "O MDB é um partido que tem base nacional, tem tempo de televisão suficiente, tem presença em todo o Brasil e não precisa fazer grandes concessões e alia...