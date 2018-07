Política Henrique Meirelles ataca Bolsonaro nas redes sociais O ex-ministro afirmou que o deputado, além de não entender sobre economia, não sabe fazer contas

Depois que o pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) atacou o também candidato Henrique Meirelles (MDB), em palestra promovida pelo Clube da Aeronáutica, no Rio de Janeiro, o ex-ministro da Fazenda decidiu responder pelas redes sociais. Em seu perfil do Twitter, Meirelles compartilhou o trecho em que é acusado por Bolsonaro de ser "um dos responsáveis pela desgraça do Brasil, economicamente falando". Junto com a foto, escreveu que o deputado, além ...