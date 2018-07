Política Henrique Meirelles acredita que impopularidade de Temer não vai prejudicar sua campanha O goiano, pré-candidato à presidência, defendeu os feitos do governo diante da crise e minimizou a avaliação precária da gestão

O ex-ministro da Fazenda Henrique Meirelles, pré-candidato do MDB à Presidência, descartou a possibilidade de os baixos índices de popularidade do presidente Michel Temer contaminarem sua campanha nas eleições de 2018. Em entrevista ao Broadcast Político, Meirelles empenhou-se em defender os feitos do governo diante da crise e minimizou a avaliação precária da gestão. M...