Henrique Alves pediu interferência de Sarney

No novo pedido de prisão contra o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), a Procuradoria da República no Rio Grande do Norte afirmou na representação à 14.ª Vara Federal de Natal que o peemedebista pediu interferência do ex-presidente da República, José Sarney, por sua liberdade. O Ministério Público Federal citou as tratativas entre ...