Política Heleno e Azevedo e Silva vão escolher comandantes das 3 Forças, diz Bolsonaro Presidente eleito contou que o comandante da Marinha, almirante Eduardo Barcellar Leal Ferreira foi convidado para o Ministério da Defesa, mas declinou do convite por razões familiares

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), esteve na manhã desta sexta-feira, 16, no 1º Distrito Naval do Rio de Janeiro, onde permaneceu reunido por aproximadamente duas horas com o comandante da Marinha, almirante Eduardo Barcellar Leal Ferreira. Bolsonaro disse que o comandante da Marinha chegou a ser convidado para o Ministério da Defesa, mas declinou do convite p...