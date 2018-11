Política Haddad vira réu por corrupção e lavagem em caso de gráfica A Promotoria sustenta que, entre maio e junho daquele ano, a empreiteira UTC repassou a soma de R$ 2,6 milhões a Haddad

A Justiça de São Paulo abriu ação penal contra o ex-prefeito Fernando Haddad (2013/2016) por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público do Estado, o petista teria solicitado, entre abril e maio de 2013, por meio do então tesoureiro do seu partido, João Vaccari Neto, a quantia de R$ 3 milhões da empreiteira UTC Engenharia para supostamente q...