Política Haddad seria 'presidente por procuração' de Lula, afirma Ciro Ciro criticou o PT e afirmou que o partido "só pensa em si, não no Brasil"

Atualizada às 14h10 O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse nesta quarta-feira (12), durante sabatina no jornal "O Globo", que o candidato do PT, Fernando Haddad, se eleito, será "presidente por procuração de Lula", comparando o ex-prefeito de São Paulo à ex-presidente Dilma Rousseff em termos de "inexperiência" para ocupar o Palácio do ...