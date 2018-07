Política Haddad: se Lula concorrer às eleições para Presidência, disputa termina no 1º turno Ex-prefeito de SP foi a primeira autoridade do partido a chegar e um dos nomes mais representativos do evento

O ex-prefeito de São Paulo e coordenador do programa de governo do PT, Fernando Haddad, afirmou que "se Lula disputar as eleições para a Presidência, sabemos que termina no primeiro turno". O petista discursou durante a convenção estadual do partido, realizada neste sábado (28), na capital paulista, para confirmar o nome do ex-prefeito de São Bernardo do Campo Luiz M...