Política Haddad grava vídeo desafiando Bolsonaro a participar de debates O candidato do PT à Presidência da República gravou e postou em suas redes sociais um curto vídeo desafiando o adversário e líder das pesquisas a participar de um debate na TV no segundo turno

O candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, gravou e postou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 11, um curto vídeo desafiando o adversário e líder das pesquisas, Jair Bolsonaro (PSL), a participar de um debate na TV no segundo turno das eleições 2018. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...