Política 'Haddad está em estágio probatório', diz Gleisi, em recado de ex-presidente Lula Presidente do PT afirma que Lula é o candidato nas eleições 2018, mas que ex-prefeito de São Paulo pode se ‘fortalecer’ como substituto na chapa

Na segunda-feira, 6, pela manhã, ao receber o primeiro relato sobre a indicação de Fernando Haddad para o posto de vice na chapa do PT e a aliança com o PCdoB, o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva pediu à presidente do partido, senadora Gleisi Hoffmann, que espalhasse o aviso: "O candidato sou eu." Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Gleisi...