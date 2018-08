Política Haddad diz que não irá ao debate da TV Bandeirantes e pensa em evento paralelo Ao comentar alianças estaduais do PT com partidos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff, Haddad se esquivou e disse que "houve reposicionamentos" em algumas siglas

O candidato a vice-presidente na chapa do PT, Fernando Haddad, afirmou na manhã desta quinta-feira, 9, que não vai à plateia do debate da TV Bandeirantes no período da noite. Na edição de hoje, o jornal Folha de S. Paulo trouxe reportagem que mostrava que Haddad e Manuela D'Ávila (PCdoB) - que deve ser a vice, se Haddad assumir a vaga do ex-presidente da Repúblic...