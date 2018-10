O candidato à Presidência Fernando Haddad (PT) se disse confiante em um "grande resultado" neste domingo da eleição. Ao chegar para um café da manhã com aliados em hotel na capital paulista, o petista disse que não há nenhuma "decepção" por não ter conseguido apoios de votos declarados de Ciro Gomes (PDT) e do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB).



"Não há nenhuma decepção, eu festejo os apoios que foram declarados", declarou Haddad ao ser perguntado sobre FHC e Ciro. Quando questionado especificamente sobre Ciro, o petista não fez nenhum comentário direto sobre o vídeo feito pelo pedetista ontem. "Vamos olhar para os brasileiros que neste momento da vida nacional tiveram uma postura de honradez e defenderam a democracia", disse.



Do hotel, Haddad segue para votar em uma escola em Moema, na zona Sul de São Paulo. O petista deve passar o dia em casa com familiares e voltar ao hotel para acompanhar a apuração dos resultados.