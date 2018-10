Política Haddad diz que fará oposição e defenderá democracia

Em declaração pública após a derrota para Jair Bolsonaro (PSL) no pleito de ontem, o candidato à presidência da República Fernando Haddad (PT) afirmou por diversas vezes em seu discurso que “há muito em jogo” e falou em assumir o compromisso de fazer oposição e “defender a democracia e as liberdades” de quem votou nele. Haddad fez o discurso no Hotel Pestana, em São Paulo, o...