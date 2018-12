Política "Há um certo estardalhaço" sobre ex-assessor de Flávio Bolsonaro, diz Onyx Coaf apontou movimentação financeira atípica de Fabrício José Carlos de Queiroz, de R$ 1,2 milhão, e um repasse de R$ 24 mil para Michelle Bolsonaro

O ministro da Transição e futuro ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM-RS), disse que "há muito estardalhaço" sobre caso do ex-assessor do deputado estadual do Rio, senador eleito e filho do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), Flávio Bolsonaro (PSL). A declaração foi dada durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band, exibida na madrugada desta segund...