Política 'Há inversão de valores no tema direitos humanos, diz provável ministro da Defesa General Augusto Heleno afirmou que os 'direitos humanos são basicamente para humanos direitos' e que 'essa percepção não tem acontecido'

O futuro ministro da Defesa do governo Jair Bolsonaro, general Augusto Heleno, disse na manhã desta quarta-feira, 31, em entrevista à Rádio Eldorado, que é uma honra e uma realização profissional comandar essa pasta. Alertou, contudo, só poderá falar como titular do posto quando ver seu nome no Diário Oficial da União (DOU). "Tenho idade suficiente para não al...