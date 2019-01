Política Guinada à direita do Brasil 'entusiasma' os Estados Unidos, afirma Mike Pompeo País também está satisfeito com a oferta de base militar em solo brasileiro

O secretário de Estado Mike Pompeo disse que os Estados Unidos estão “muito entusiasmados” com a guinada da América do Sul à direita, liderada pelo governo Jair Bolsonaro no Brasil, e agradeceu particularmente a oferta do novo presidente para a instalação de uma base militar em solo brasileiro no futuro: “Nós ficamos satisfeitos.” Em entrevista conced...