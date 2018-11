Política Guilherme Schelb chega para reunião com Bolsonaro na Granja do Torto O presidente eleito admitiu nesta quinta-feira (22) que Schelb é cotado para o comando do Ministério da Educação

O procurador regional da República do Distrito Federal, Guilherme Schelb, está na Granja do Torto para uma reunião com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Mais cedo, Bolsonaro admitiu que ele é cotado para o comando do Ministério da Educação e antecipou o encontro. Evangélico, Schelb é abertamente favorável ao projeto Escola Sem Partido e contra a "ideologia de gênero n...