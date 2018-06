Política Guilherme Gutemberg é escolhido como novo desembargador Ele vai ocupar a vaga destinada à advocacia por meio do quinto constitucional

O advogado anapolino Guilherme Gutemberg Isac Pinto será o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), na vaga destinada à advocacia por meio do quinto constitucional, aberta com a aposentadoria de Geraldo Gonçalves. O anúncio da escolha foi feito pelo governador José Eliton (PSDB) na noite desta segunda-feira (11). O anúncio foi rápido, conforme p...