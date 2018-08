Política Guia dá dicas de como fazer bom uso da internet nas eleições Manual traz dicas de como evitar problemas disseminados pelas tecnologias digitais, como as diversas formas de desinformação

O Comitê Gestor da Internet (CGI.Br) lançou um guia com orientações para estimular cidadãos a fazerem um bom uso da internet. O manual traz dicas de como evitar problemas disseminados pelas tecnologias digitais, como as diversas formas de desinformação (práticas também conhecidas como as chamadas notícias falsas ou fake news no termo popularizado em inglês). ...