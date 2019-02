Política Guedes se reúne com Toffoli para discutir risco de judicialização da reforma da Previdência A equipe econômica quer fazer uma "blindagem" jurídica da proposta antes de seu envio ao Congresso, mas o presidente do STF deu o seu recado: a reforma deve respeitar cláusulas pétreas da Constituição

Faltando menos de duas semanas para a apresentação do novo texto de reforma Previdência, o ministro da Economia, Paulo Guedes, discutiu com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, o risco de judicialização da proposta. A equipe econômica quer fazer uma "blindagem" jurídica da proposta antes de seu envio ao Congresso, mas o presidente d...