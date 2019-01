Política Guedes promete choque liberal Ministro da Economia admite privatizações, redução de impostos e menor interferência do Estado, mas assegura que “primeiro e maior desafio” será a reforma da Previdência

Num discurso duro e recheado de múltiplos recados para o Congresso, Judiciário e o empresariado nacional, o ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu um choque liberal no Brasil com a abertura da economia, privatizações, redução dos impostos, descentralização de recursos para governos regionais e menor interferência do Estado nos negócios das empresas. Mas, segundo el...