Política GSI monta gabinete no hospital Bolsonaro passará por cirurgia hoje de manhã; estrutura foi montada ao lado do quarto em que ele ficará no Albert Einstein

O Gabinete de Segurança Institucional (GSI) montou um gabinete ao lado do quarto do presidente Jair Bolsonaro no Hospital Israelita Albert Einstein para que ele consiga orientar os órgãos de Brasília e, mediante autorização médica, receber ministros enquanto se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Os exames pré-operatórios laboratoriais e de imagem de ontem...