Política Grupos definem alianças para deputado Depois de muita discussão, coligações proporcionais vão contar com 11 chapas para disputa à Câmara Federal e 14 à Assembleia

Motivo de embates internos nos principais grupos políticos de Goiás, as coligações proporcionais foram fechadas na noite de anteontem com um total de 11 chapas para deputado federal e 14 para deputado estadual (veja quadro). Os aliados do governador José Eliton (PSDB) e do senador Ronaldo Caiado (DEM) lançarão 4 chapas para estadual, cada um.A cúpula do governo vem há meses bus...