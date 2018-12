Política Grupo parlamentar pede que Temer extradite Cesare Battisti A prisão do italiano foi determinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF)

O presidente do Grupo Parlamentar Brasil/Itália, deputado federal Rubens Bueno (PPS-PR), pediu hoje (14) ao presidente Michel Temer que revise a decisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e determine a extradição imediata do país de Cesare Battisti. A prisão do italiano foi determinada pelo ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF). “É preciso que o ...