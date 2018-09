Política Grupo ‘Mulheres unidas contra Bolsonaro’ é recente e nunca trocou de nome Boatos afirmavam que o grupo seria originariamente de humor, e que depois teria trocado de nome para se transmutar numa campanha contra o candidato

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da Gaúcha ZH e da Bandnews FM. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Jornal do Commercio e revista piauí. O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o obje...