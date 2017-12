Grupo de vereadores recorre sobre decisão de desembargador de manter aumentos contínuos do IPTU

Conforme adiantado na semana passada no jornal O POPULAR, um grupo de 11 vereadores recorreu da decisão do desembargador Nicomedes Borges, que autorizou a Prefeitura a aplicar o reajuste no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Em liminar, o magistrado acatou o pedido de Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) protocolada pela Procuradoria-Geral do Município contra projeto de lei do vereador Elias Vaz (PSB) que vetava qualquer reajuste.

Eles entraram com instrumento jurídico chamado amicus curiae e com um embargo de declaração contra a Adin protocolada pela Prefeitura.

No pedido, a procuradora-geral, Anna Vitória Caiado, argumenta que “se trata de diploma legal que enseja renúncia de receita, na medida em que modifica elemento que afeta a definição da base de cálculo do IPTU, implicando em redução discriminada de tributos e consequente redução da receita orçamentária prevista”.

Já o vereador Elias Vaz, que teve a iniciativa da lei, defende que argumentos equivocados da prefeitura induziram o desembargador ao erro. Para ele, O principal equívoco diz respeito à alegação da prefeitura, de que a lei determinaria renúncia de receita.

“Nós não estamos reduzindo a receita de 2017. Estamos falando de uma expectativa de receita para os próximos anos em que a lei prevê aumentos contínuos e abusivos de IPTU”, ressalta Elias.

Confira a lista dos vereadores que recorreram da decisão: