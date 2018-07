Política Grupo clonou celular de neto de Sarney e de autoridades do Maranhão Adriano Sarney, após a clonagem, teria depositado R$ 70 mil em favor de organização criminosa desmantelada pela Polícia Federal nesta terça-feira, 17

O grupo criminoso alvo da Operação Swindle da Polícia Federal clonou o celular do deputado estadual Adriano Sarney, neto do ex-presidente José Sarney, e de várias autoridades do Maranhão. A investigação da PF conta com a participação da Polícia Civil do Estado e mira um grupo que realizava clonagens de números telefônicos para aplicar golpes via aplicativo de trocas d...