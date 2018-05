Política Governo zerou fila de espera no Bolsa Família, diz Temer em cerimônia no Planalto O presidente elencou também as mudanças no Financiamento Estudantil (FIES), com a abertura de 100 mil vagas com juro zero

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira, 15, que "o que é bom tem que continuar, mas pode ser melhorado" ao citar as ações sociais do seu governo nos últimos dois anos. Em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer afirmou que o governo zerou a fila de espera no Bolsa Família e concedeu neste ano um reajuste de mais de 5% ao benefício. Temer também citou a c...