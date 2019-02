Política Governo vai encerrar o Mais Médicos para implantar plano de carreira, diz jornal Previsão é que o último ciclo de vagas abertas termine nesta semana e que não sejam feitos novos editais

O governo federal pretende encerrar o programa Mais Médicos para, no lugar, implantar um novo projeto que será apresentado “em breve”. As informações foram dadas ao El País por Mayra Pinheiro, secretária de gestão no trabalho e educação em saúde do Ministério da Saúde, cargo responsável pelo Mais Médicos. Mayra informou ao jornal que a previsão é que o último ciclo ...