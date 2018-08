Política Governo Temer tem 76% de avaliação ruim e péssima, diz Ibope Segundo pesquisa, a maior taxa de desaprovação está na região Nordeste

O governo do presidente Michel Temer é reprovado por 76% dos eleitores brasileiros, segundo pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 20. No levantamento, 60% avaliam o governo como péssimo e 16% consideram a gestão Temer como ruim. A administração é considerada regular por 19% do eleitorado, 2% diz que o governo está sendo bom e 1% o aponta...