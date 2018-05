Política Governo Temer não conseguiu transmitir para o País a confiança necessária, diz FHC Para o ex-presidente, qualquer governo transitório teria dificuldade e o que está sendo feito na economia demanda mais tempo para surtir resultados no sentimento da população

Um ano após a divulgação da delação da J&F, que abalou o governo do presidente Michel Temer, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse, em evento no instituto que leva seu nome, que o governo não conseguiu transmitir "confiança" ao País, a despeito de ter surpreendido na condução da economia. "O governo Temer fez mais do que eu imaginei que fosse capaz...